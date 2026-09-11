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ЦБ остановил снижение ставки: регулятор назвал главные риски для экономики

ЦБ остановил снижение ставки: регулятор назвал главные риски для экономики

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение принято советом директоров регулятора 11 сентября на фоне заметного усиления текущего ценового давления.

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