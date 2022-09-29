В Хабаровском крае полицейские задержали курьера, помогавшего мошенникам похищать сбережения у пенсионеров

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре при содействии коллег из ОМВД России по Амурскому району задержали у банкомата во время перевода денежных средств 22-летнего местного жителя, причастного к серии мошеннических действий в отношении пенсионеров.
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