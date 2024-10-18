Водитель в состоянии наркотического опьянения сбил двух детей на дороге в Партизанске

В городе Партизанске произошел серьезный инцидент, когда 40-летний водитель Toyota Levin, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, шедших по обочине дороги.
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