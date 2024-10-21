Промышленность в Хабаровском крае развивается быстрее, чем в целом по стране

Промышленность в Хабаровском крае развивается значительно быстрее, чем в среднем по стране. Губернатор региона Дмитрий Демешин сообщил, что рост промышленного производства в регионе составил 3,8%, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по России.
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