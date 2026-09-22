❗️⚡️EnduroSat и CACI будут создавать первые спутники группировки Vantor Pulse для увеличения перманентности и оперативности стратегической оптико-электронной разведки НАТО Компания Vantor (в прошлом — Maxar) выбрала EnduroSat и CACI для разработки и изготовления первых спутников своей группировки Pulse.
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