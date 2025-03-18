Путин о заявлении Пескова о переговорах: «Не слушайте его, у него работа такая». Видео

Российский президент Владимир Путин попросил не воспринимать всерьез заявления своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что переговоры между Путиным и американским главой Дональдом Трампом состоятся в 18:00 (по МСК).
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