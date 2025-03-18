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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин о заявлении Пескова о переговорах: «Не слушайте его, у него работа такая». Видео

Российский президент Владимир Путин попросил не воспринимать всерьез заявления своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что переговоры между Путиным и американским главой Дональдом Трампом состоятся в 18:00 (по МСК).

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