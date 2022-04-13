В Приморье обсудили вопросы воспитания молодежи

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис принял участие в совещании с представителями спортивной общественности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис принял участие в совещании с представителями спортивной общественности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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