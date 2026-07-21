Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 398 подписчиков

Украинский фронт, главное за сутки: Одесса превращается в «проклятый порт» — ответка за атаки в Азовском море оказалась страшной

Украинский фронт, главное за сутки: Одесса превращается в «проклятый порт» — ответка за атаки в Азовском море оказалась страшной

1607-й день спецоперации. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз Гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», проявив мужество и решительность, осуществили прорыв обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии