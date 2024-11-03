Депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет хиджаба

Депутаты Госдумы от Владимирской области поддержал идею отмены запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области, заявил депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов 3 ноября в своем Telegram-канале.
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