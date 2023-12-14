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Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Скорпион по праву считается в зодиакальном круге самым глубоким и скрытным знаком зодиака. Рожденные под покровительством этого созвездия крайне трепетно и ревниво относятся к собственному личному пространству и тщательно отбирают окружение.

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