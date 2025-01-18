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Что делает микроволновка с едой на самом деле

Что делает микроволновка с едой на самом деле

Моя знакомая пряталась за дверью на кухню каждый раз, когда ее муж включал микроволновку. Она объясняла это тем, что прочла где-то в интернете, что волны от микроволновки могут навредить организму.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Статья правдивая и микроволновка не несёт никакой опасности. Автору респект!
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11 час.
Людмила Петрухина
Я не пользуюсь микроволновкой. Отдала ее давным давно детям. Мне не нравится еда в ней разогретая. Во - первых, она очень быстро остывает, лично для меня становится невкусной. Мне не трудно разогреть на газовой плите, за 5 мин. от голода не умру. Свое мнение никому не навязываю, каждый волен поступать так, как считает нужным.
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10 час.

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