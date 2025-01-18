Что делает микроволновка с едой на самом деле

Людмила Петрухина

Я не пользуюсь микроволновкой. Отдала ее давным давно детям. Мне не нравится еда в ней разогретая. Во - первых, она очень быстро остывает, лично для меня становится невкусной. Мне не трудно разогреть на газовой плите, за 5 мин. от голода не умру. Свое мнение никому не навязываю, каждый волен поступать так, как считает нужным.