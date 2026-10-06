Samsung закрыла 62 уязвимости в Galaxy, девять из них — критические

Компания раскрыла полный перечень исправлений в октябрьском патче безопасности Samsung раскрыла полный список исправлений, вошедших в октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов и других совместимых устройств Galaxy.
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