В Нижегородской области участковые уполномоченные полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России «Кстовский» выяснили, что 43-летняя жительница предоставила в отдел по вопросам миграции уведомление о постановке на миграционный учет иностранного гражданина.
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