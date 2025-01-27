Сирийский клубок противоречий

Новые власти Сирии демонстрируют готовность к сотрудничеству со всеми ведущими мировыми игроками, но эта многовекторность грозит привести к внутриполитическому кризисуAP PHOTO/HUSSEIN MALLA Правительство Башара Асада пало в начале декабря 2024 года за считаные дни.
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