Сирийский клубок противоречий

Новые власти Сирии демонстрируют готовность к сотрудничеству со всеми ведущими мировыми игроками, но эта многовекторность грозит привести к внутриполитическому кризисуAP PHOTO/HUSSEIN MALLA Правительство Башара Асада пало в начале декабря 2024 года за считаные дни.