Молдавия превращается в буферную зону: политолог о курсе Кишинева

Политолог Виктор Жосу считает, что официальный Кишинев смещает приоритеты с евроинтеграции на милитаризацию, отводя Молдове роль буферной зоны, а разговоры о безопасности использует для ограничения критики власти.
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Нац. армия Молдовы 6,5 тыс. военных и 2 тыс. гражданских. Какая на хрен буферная зона ?