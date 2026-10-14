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Царьград

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Молдавия превращается в буферную зону: политолог о курсе Кишинева

Молдавия превращается в буферную зону: политолог о курсе Кишинева

Политолог Виктор Жосу считает, что официальный Кишинев смещает приоритеты с евроинтеграции на милитаризацию, отводя Молдове роль буферной зоны, а разговоры о безопасности использует для ограничения критики власти.

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