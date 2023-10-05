На Украине решили производить системы ПВО вместе с США

Украина намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны (ПВО), и работы в этом направлении уже начались, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
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