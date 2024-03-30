В Госдуме предложили внести расходы на замену лифтов в федеральный бюджет

В Госдуме прозвучала инициатива о внесении расходов на замену лифтов в федеральный бюджет С таким заявлением выступила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева.