Известковый налет растворится сам - 1 копеечное средство очистит все поверхности в ванной

Удаление известковых отложений на унитазе может быть проблематичной задачей для многих хозяев. Однако, появилось новое дешевое и эффективное средство, которое можно приобрести в любой ветеринарной аптеке.
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