«Небо — дырявое!»: скандал с упавшей ракетой в центре Польши набирает обороты

Место падания ракеты. Иллюстрация: natemat.pl История с обнаружением ракеты «Воздух — земля» у польского города Быдгощ (это едва ли не центральная часть Польши) набирает обороты и ложиться тенью на военно-политическое руководство республики.
Место падания ракеты. Иллюстрация: natemat.pl История с обнаружением ракеты «Воздух — земля» у польского города Быдгощ (это едва ли не центральная часть Польши) набирает обороты и ложиться тенью на военно-политическое руководство республики.
Свежие комментарии