Страна и люди

9 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Сомневаюсь, что эти "охотники за рублями" (законопослушные или криминальные) при получении российского гражданства от...С нелюбовью к России
  • Иван Иванов
    С какого перепуга чебурекам вообще давать гражданство РФ?????????????С нелюбовью к России
  • Malina
    А тем чиновникам, которые раздавали гражданство "направо и налево" сделать аудит доходов и расходов с последующей кон...С нелюбовью к России

«Небо — дырявое!»: скандал с упавшей ракетой в центре Польши набирает обороты

«Небо — дырявое!»: скандал с упавшей ракетой в центре Польши набирает обороты

Место падания ракеты. Иллюстрация: natemat.pl История с обнаружением ракеты «Воздух — земля» у польского города Быдгощ (это едва ли не центральная часть Польши) набирает обороты и ложиться тенью на военно-политическое руководство республики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх