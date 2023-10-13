Реакция либеральной общественности, как уехавшей, так и той, что предпочла остаться в России и зарабатывать в ненавистной ей стране, на арабо-израильский конфликт выглядит с одной стороны странной, но с другой - весьма ожидаемой.
"Лучше признать поражение". Пугачёва выступила против России
Комментарии
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Юрий Юрченко
Террариум...
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
¬Двойные стандарты - в природе вещей, в самой реальности ... *Медведь * в лесу может делать с *зайцем* всё, что хочет ... Но *заяц* с *медведем* такое себе позволить не может... ** Мать больше любит СВОЕГО ребенка , а не чужого… Еврей больше любит Израиль и деньги , чем Россию… Русский больше любит Россию , чем Израиль или Польшу. Такова реальность.
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10 час.
Евгений Благородный
Всё ещё визжит эта жаба.
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7 час.
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