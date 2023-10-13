"Лучше признать поражение". Пугачёва выступила против России

ВА

Владимир Акулов

¬Двойные стандарты - в природе вещей, в самой реальности ... *Медведь * в лесу может делать с *зайцем* всё, что хочет ... Но *заяц* с *медведем* такое себе позволить не может... ** Мать больше любит СВОЕГО ребенка , а не чужого… Еврей больше любит Израиль и деньги , чем Россию… Русский больше любит Россию , чем Израиль или Польшу. Такова реальность.