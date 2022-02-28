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В РАТМ Холдинге прокомментировали взаимоотношения с Белоусом

В РАТМ Холдинге прокомментировали взаимоотношения с Белоусом

На днях стал известен новый фигурант по делу о взятках экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину, – это генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус.

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