В РАТМ Холдинге прокомментировали взаимоотношения с Белоусом

На днях стал известен новый фигурант по делу о взятках экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину, – это генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус.