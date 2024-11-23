Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

nashgorod.ru Инцидент произошел накануне вечером в лицее №93: на пришкольной территории подрались 16-летний подросток-мигрант и 13-летний тюменец.

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Комментарии
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Елена Соколовская
&quot;Никто не против многонационального состава школы&quot; вот пока русские будут так говорить и считать, что чурбанье в наших школах и городах норм, будет ,то  что и произошло , нас и наших детей эти твари будут ..... бить и издеваться. Почему родители не устроили погром этих тварей и заодно администрации школы?
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44 мин.
Владимир Елкин
Пока российские школяры (и русские, и татары, и другие национальности) не объединят усилий и не будут давать должного отпора приехавшим среднеазиатам изменений не ждите! Наша власть призывает к толерантности! а МВД реагирует недостаточно! Только силовая самооборона позволит всю эту понаехавшую мразь поставить на место!
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41 мин.
Горыныч
Шакалёнка в тёмном углу опустить надо. Кто в теме, поймёт. Со съёмкой крупным планом его довольной рожи.
Ответить
34 мин.

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