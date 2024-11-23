«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

Елена Соколовская

"Никто не против многонационального состава школы" вот пока русские будут так говорить и считать, что чурбанье в наших школах и городах норм, будет ,то что и произошло , нас и наших детей эти твари будут ..... бить и издеваться. Почему родители не устроили погром этих тварей и заодно администрации школы?