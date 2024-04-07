Дмитрий Кудряшов: «Никто не ведет со мной переговоры»

«Никто не ведет со мной переговоры. Пока я не уверен в качестве китайских автомобилей. Буду ездить на немецком автопроме», – заявил экс-чемпион мира по боксу по версии WBA International боксер Дмитрий Кудряшов.
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