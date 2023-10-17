Как можно поздравить работников пищевой промышленности в честь их профессионального праздника 18 октября Юлия СкворцоваРоссияне и граждане других государств постсоветского пространства в среду 18 октября 2023 года отметят профессиональный праздник в честь работников пищевой промышленности.