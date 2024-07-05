Наталья Гришагина: Роль царицы сделала меня увереннее

Актриса Нового драматического театра в сериале «Империя» сыграла Елизавету Петровну Недавно на экраны вышел сериал «Под неласковым небом» по мотивам романа Тамары Москалёвой «Птица счастья», режиссёр — Игорь Багатурия.
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