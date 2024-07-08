Мусульманки не хотят выходить замуж за мужчин своей веры

Одиссей

бред какой-то.... попытка скрестить ужа и ежа.. те из мусульманок, кто способен понять эту наукообразную ахинею, и так в порядке. и по поводу секса, и по поводу бизнеса-карьеры, и т.д. но таких - исчезающе мало. А остальным и так хорошо: они просто не понимают, в какой заднице находятся. Кстати. А о возможности обратного перехода никто не задумывался? Вот на моих глазах за этот год такой произошел. В нашем подъезде. Жила себе женщина обычной средне-русской внешности. Ну, может, немножко странноватая на вид. Ничем, кроме чернявости и смуглинки от других соседок не отличалась. Прическа, непокрытая головка, юбчонка до колен. И вдруг она стала ходить в хиджабе!!!! И платье в пол!!! Приехали!!!