СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    Да ладно, серьёзно? В этом вся фишка? Вы хотите последним что-то сказать? А я наивный, всё вежливо отвечаю и отвечаю...."Железная кукла П...
  • Алексей Тан
    А ты в Павок Корчагиных уверовал и в Тарас Бульб??!... Да???.Ситуация в МВД ст...
  • Валерий Фоменков
    Гостил?! А ты поинтересуйся, чем там полиция занимается. Когда будешь в теме, пиши, пообщаемся!Ситуация в МВД ст...

Мусульманки не хотят выходить замуж за мужчин своей веры

Мусульманки не хотят выходить замуж за мужчин своей веры

Avia.pro - СМИ Вы думали, что мусульманские женщины мечтают о крепком браке с единоверцами? А вот и нет! Оказывается, они в панике ищут себе мужей вне своей религии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
очередная аферистка
Ответить
8 час.
Одиссей
бред какой-то....    попытка скрестить ужа и ежа.. те из мусульманок, кто способен понять эту наукообразную ахинею, и так в порядке. и по поводу секса, и по поводу бизнеса-карьеры, и т.д.  но таких - исчезающе мало. А остальным и так хорошо: они просто не понимают, в какой заднице находятся.  Кстати. А о возможности обратного перехода никто не задумывался?  Вот на моих глазах за этот год такой произошел. В нашем подъезде. Жила себе женщина обычной средне-русской внешности. Ну, может, немножко странноватая на вид. Ничем, кроме чернявости и смуглинки от других соседок не отличалась. Прическа, непокрытая головка, юбчонка до колен.  И вдруг она стала ходить в хиджабе!!!! И платье в пол!!! Приехали!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх