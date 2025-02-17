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Квартира, дом, дача

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"26 комнат и идеальная чистота" – показываю, как люди живут в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга

"26 комнат и идеальная чистота" – показываю, как люди живут в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга

Я побывал в этой квартире давольно давно, еще летом. Из уважения к частной жизни обитателей квартиры не буду называть точный адрес, но знающие люди поймут, что находится она в огромном доме на Лиговском проспекте у "Галереи": В этом доме довольно много коммунальных квартир, живет много людей поэтому пока я поднимался и спускался – встретил человек 10.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
&quot;Больше всего удивило&quot;, что такая огромная жилая площадь в центре города в &quot;проходном&quot; месте до сих пор не расселена и не переведена в нежилой фонд каким-нибудь бизнессообществом. Слабо верится в такое.
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