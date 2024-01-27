Клопп покинет «Ливерпуль» летом, невероятный камбэк Медведева, СКА снова обыграл ЦСКА, РПЛ перенесла 21-й тур из-за выборов, 73 очка Дончича в НБА, Вендел просится в Бразилию и другие новости

Лена Мисько вот как я с работы 14 марта буду убегать - это вопрос ))

Максим Комаров По цене никаких вопросов нет. Вообще, мне сей трансфер интересен. Рома Нагучев специализируется на Эридивизии, у него есть мнение. Там чемпионат гораздо более открытый, чем большинство европейских и РПЛ. Поэтому, такие парни, как этот Угальде, там - Боги! Я нарезки его игры не смотрел, доверяю мнению Влада Радимова: большинство результативных действий Угальде - «на пространстве». Даст Спартаку это самое «пространство» Факел/Балтика/НН? То то и оно. Забьет Угальде головой из-под Гоцука? Думаю, что риски именно в этом - совсем другой футбол. Так что, Саша Олигофрен может за место не беспокоиться - против Гоцука у него конкурентов нет.