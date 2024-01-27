1. Главная новость пятницы: Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» летом. Тренер объяснил это тем, что у него «заканчивается энергия».
Клопп покинет «Ливерпуль» летом, невероятный камбэк Медведева, СКА снова обыграл ЦСКА, РПЛ перенесла 21-й тур из-за выборов, 73 очка Дончича в НБА, Вендел просится в Бразилию и другие новости
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Лена Мисько
вот как я с работы 14 марта буду убегать - это вопрос ))
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15 час.
Максим Комаров
По цене никаких вопросов нет. Вообще, мне сей трансфер интересен. Рома Нагучев специализируется на Эридивизии, у него есть мнение. Там чемпионат гораздо более открытый, чем большинство европейских и РПЛ. Поэтому, такие парни, как этот Угальде, там - Боги! Я нарезки его игры не смотрел, доверяю мнению Влада Радимова: большинство результативных действий Угальде - «на пространстве». Даст Спартаку это самое «пространство» Факел/Балтика/НН? То то и оно. Забьет Угальде головой из-под Гоцука? Думаю, что риски именно в этом - совсем другой футбол. Так что, Саша Олигофрен может за место не беспокоиться - против Гоцука у него конкурентов нет.
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11 час.
Максим Комаров
Где там Амарал собрался «рынок опережать»? Купи Малкома за 40 - возьми 3 титула - заработай в Европе (увы) - продай Малкома за 60. Все тупо. Но если Амарал придет к нынешнему «Федуну» запросить 40 мультов, о, я хотел бы это видеть:), как его колесуют в подвалах Лукойла. Поэтому, он попытается заработать на менее очевидных трансферах. Тем более, что отмаз у него всегда будет очень тупой: Зенит взял четверых на 50-60, а мне Вы дали 15:( Времени у Амарала немного, через год (максимум) его выгонят. Поэтому, ждите еще пяток Педрош и большую распродажу активов Абаскаля
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11 час.
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