Две атомные подводные лодки вошли в состав Тихоокеанского флота России

Атомные подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск» приняты в состав Тихоокеанского флота, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, сообщил 27 сентября департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии