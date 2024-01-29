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Стало известно о содержании черных ящиков сбитого Ил-76

Стало известно о содержании черных ящиков сбитого Ил-76

Специалисты смогли получить предварительные данные расшифровки черных ящиков упавшего 24 января российского военного самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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