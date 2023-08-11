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Адольфо Гайч: «Русский язык намного сложнее итальянского. Пока выучил только базовые вещи»

Адольфо Гайч: «Русский язык намного сложнее итальянского. Пока выучил только базовые вещи»

– Как русский язык? Стал разговаривать на нем лучше? – Русский – очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения.

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