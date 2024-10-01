«Сайга» по-американски за $ 2149. Карабин AK MDC The 4th Sin Sloth

Один из «акамоидов» фирмы MDC из деталей АК называется «Лень» Подразделение специальных проектов Meridian Defense Corporation представило четвертый полуавтоматический карабин на базе АК из серии «Семь грехов».
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