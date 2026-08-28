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СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Ярославскую область

СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Ярославскую область

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с совершенными атаками ВСУ на гражданские объекты в Ярославской области, в результате которых пострадали люди.

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