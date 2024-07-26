Figaro: во Франции произошёл сбой в работе скоростных поездов из-за «саботажа»

Железные дороги Франции (SNCF) столкнулись сразу с несколькими «актами саботажа» в день открытия Олимпийских игр в Париже, серьёзные сбои в работе железнодорожного транспорта произошли на трёх линиях скоростных поездов: Атлантической, Северной и Восточной.
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