МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. ВСУ уже не в состоянии подвести не только грузы, но и личный состав, используя пункты пропуска на границах с Молдовой.
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