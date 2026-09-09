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ФедералПресс

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Мольбы о перемирии: ветеран СВО раскрыл, что стоит за «дипломатией» Киева

Мольбы о перемирии: ветеран СВО раскрыл, что стоит за «дипломатией» Киева

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. ВСУ уже не в состоянии подвести не только грузы, но и личный состав, используя пункты пропуска на границах с Молдовой.

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