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Регионы России

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Чемпион Франции «Монако» не допущен к участию в третьем дивизионе баскетбольного чемпионата

Чемпион Франции «Монако» не допущен к участию в третьем дивизионе баскетбольного чемпионата

Ранее «Монако» уже не допускали к участию в высшем и втором дивизионах чемпионата из-за отсутствия достаточных гарантий финансовой состоятельности.

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