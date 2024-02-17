Собянин сообщил, что на МЦД-3 до конца года появится 25 новых поездов

Пассажиры за полгода совершили более 60 миллионов поездок на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), там же до конца текущего года появится 25 новых поездов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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