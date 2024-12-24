Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго» – 50-е очко в 34-й игре. Он делит 2-е место в гонке снайперов, отставая на 1 гол от Драйзайтля

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3). На счету Капризова стало 50 (23+27) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+21».
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