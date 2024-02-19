«Оренбург» покупает иранца Горбани

Полущитник «Сепахана» Мохаммад Горбани в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга». Президент уральского клуба Василий Еремякин подтвердил, что переговоры о покупке Горбани идут успешно и близятся к завершению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии