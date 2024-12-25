Дороги, ведущие Петербург в будущее: Александр Беглов доложил Владимиру Путину об открытии движения по Витебской развязке

Впрочем, это лишь один из масштабных транспортных проектов Витебская развязка связывает Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Витебским проспектом и, таким образом, значительно снижает нагрузку на улицы города.
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