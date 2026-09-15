Мнение: «У нас все готово для отражения гипотетического удара в космосе», – Виктор Литовкин

Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Соединенные Штаты якобы разместили оружие на орбите Земли, дабы защищаться от Китая и от России.
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