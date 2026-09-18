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Царьград

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Врач Литвиненко рекомендовал офисным работникам делать перерывы

Врач Литвиненко рекомендовал офисным работникам делать перерывы

Врач-ортопед Андрей Литвиненко рекомендует офисным сотрудникам делать перерывы каждые 30-40 минут и выполнять простые упражнения для поддержания здоровья.

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