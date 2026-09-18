Врач Литвиненко рекомендовал офисным работникам делать перерывы

Врач-ортопед Андрей Литвиненко рекомендует офисным сотрудникам делать перерывы каждые 30-40 минут и выполнять простые упражнения для поддержания здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- K Жители Перми обме...
- Президент Монголи...
- Президент Монголи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым