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7 чудесных блюд из шпината, на приготовление которых уходит менее получаса

7 чудесных блюд из шпината, на приготовление которых уходит менее получаса

О пользе шпината наслышан чуть ли не каждый человек. Да вот только мало кто знает о том, что из этой, казалось бы, особо неприметной зелени можно приготовить так много вкусных блюд, которые станут одними из самых любимых в жаркий летний сезон.

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