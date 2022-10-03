Клиенты российских банков могут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

С 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников российские банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.
С 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников российские банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.
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