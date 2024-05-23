Популярная в России блогер раскрыла размер своего заработка

Популярный блогер Ивета Кочконян рассказала, сколько денег она получает на своем блоге. На девушку подписано около 6 млн пользователей в различных соцсетях, поэтому сотрудничать с ней хотят многие бренды.
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