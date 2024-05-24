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ФСБ задержала члена «Правого сектора» в Херсонской области

ФСБ задержала члена «Правого сектора» в Херсонской области

В Херсонской области задержали члена «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ), скрывавшегося от следствия с 2011 года на территории Украины, сообщил 24 мая ЦОС УФСБ по региону.

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