Где и как оформить пропуск в пограничную зону Приморья, напомнили в ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдения правил въезда, пребывания и ведения деятельности в пограничной зоне, которые действуют на приграничных территориях.
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