Юные «водники» выиграли областной турнир по хоккею с мячом

21 марта на стадионе «Труд» в Архангельске завершился юношеский турнир по хоккею с мячом Vodnik Open21 марта на стадионе «Труд» в Архангельске завершился юношеский турнир по хоккею с мячом Vodnik OpenОн стал настоящим триумфом для воспитанников спортивной школы «Водник».
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