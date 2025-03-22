Юные «водники» выиграли областной турнир по хоккею с мячом

21 марта на стадионе «Труд» в Архангельске завершился юношеский турнир по хоккею с мячом Vodnik Open21 марта на стадионе «Труд» в Архангельске завершился юношеский турнир по хоккею с мячом Vodnik OpenОн стал настоящим триумфом для воспитанников спортивной школы «Водник».