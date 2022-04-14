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Вирусолог рассказал о предстоящей волне COVID-19

Вирусолог рассказал о предстоящей волне COVID-19

По мнению ученых, следующая волна пандемии коронавирусной инфекции будет слабее предыдущей.Вирусологи считают весьма вероятным подъем заболеваемости коронавирусом в России в течение ближайших нескольких недель, но цифры будут ниже, чем в феврале.

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