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Байден заявил, что обеспечил Трампу мирную передачу власти

Байден заявил, что обеспечил Трампу мирную передачу власти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в прощальном обращении к нации заявил, что обеспечил будущему хозяину Белого дома Дональду Трампу мирную передачу власти и пожелал успеха следующей американской администрации.

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