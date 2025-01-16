Байден заявил, что обеспечил Трампу мирную передачу власти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в прощальном обращении к нации заявил, что обеспечил будущему хозяину Белого дома Дональду Трампу мирную передачу власти и пожелал успеха следующей американской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии